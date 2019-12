MPF denuncia ex-prefeito de Poço Branco por apropriação de verba do PSF Segundo a denúncia, o ex-gestor obteve vantagem indevida em prejuízo da União, utilizando-se de meios fraudulentos.

O Ministério Público Federal do Rio Grande do Norte encaminhou nesta quinta-feira (5) nova denúncia contra o ex-prefeito do município de Poço Branco João Maria de Góis, e o ex-secretário de administração e finanças José Bezerra Cavalcanti Filho. Eles são acusados de apropriação de recursos públicos que deveriam ter sido utilizados no Programa Saúde da Família.



Em 2004, o Ministério da Saúde repassou o valor de R$ 42.370,77 para a conta vinculada ao Programa Saúde da Família (PSF). Posteriormente, foram realizados saques sucessivos até alcançar o montante, através da emissão de sete cheques assinados pelos dois denunciados.



Em procedimento administrativo, José Bezerra declarou ter realizado os saques por ordem expressa do ex-prefeito, inclusive entregando-lhe o numerário em espécie logo após os saques.



O procurador da República que assina a denúncia, Gilberto Barroso de Carvalho Junior, argumenta que na ocasião João Maria já havia sido cassado por improbidade administrativa pela Câmara de Vereadores, e, portanto, não poderia mais movimentar recursos do município.



As investigações do MPF/RN ainda revelam que os saques ocorreram em 12 de março de 2004, um dia depois da posse do novo prefeito Roberto Lucas de Araújo. O ex-prefeito e o ex-secretário não poderiam assinar cheques pela prefeitura, como se em exercício estivessem.



Como os recursos não poderiam ser sacados da conta bancária específica e vinculada ao PSF, os recursos foram transferidos para uma conta geral do município, posteriormente sendo sacados por cheques subscritos por ambos os denunciados.



Segundo a denúncia, o ex-gestor, com o auxílio decisivo de José Bezerra, obteve vantagem indevida em prejuízo da União, utilizando-se de meios fraudulentos. Os denunciados estão sujeitos à pena de reclusão de um a cinco anos, prevista no artigo 171 do Código Penal, podendo ser aumentada por ter sido cometida sete vezes e por ter atentado contra órgão público.



No final do mês passado, o ex-prefeito e o ex-secretário foram denunciados pelo MPF/RN por apropriação indevida de verba repassada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.