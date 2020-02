Enildo diz que já estava na hora de Wilma convocar os pessebistas

que a presidente do diretório estadual do PSB deve convocá-lo para um encontro em breve, o pessebista afirmou que já estava na hora de Wilma se pronunciar.“Não vejo problema em conversar com a governadora. Ela é a líder do PSB. Acho até que essa conversa demorou muito. Fui contra sua posição nas últimas eleições de 2008 e não gostei do tratamento que tive por causa disso. Direi isso a ela. Até porque, logo após as convenções não tive qualquer contato com Wilma. Sei que todo mundo erra, agora esperar oito meses para corrigir o erro....”, enfatizou ele.Enildo lembrou ainda que sempre teve um bom relacionamento com a governadora, iniciando inclusive sua vida pública ao lado dela. Ele também fez questão de ressaltar que não deixou de admirá-la como mulher e política. Mesmo assim, ficou muito decepcionado com o tratamento que recebeu desde que declarou apoio a uma candidatura própria no PSB para a disputa pela prefeitura de Natal, em 2008.“Me surpreendeu a atitude de Wilma, até porque a conheço há mais de vinte anos, era amigo, médico e companheiro. Tínhamos um vínculo muito forte. Sei que precisamos conversar, só depois desse encontro poderei dizer mais alguma coisa. O que afirmo é que uma ferida não pode ser cicatrizada assim, só com uma conversa, leva tempo”, ressaltou.Questionado sobre a orientação da Governadora aos vereadores pessebistas em apoiar a administração municipal sempre que os projetos sejam a favor de Natal, segundo disse o líder do PSB na Câmara, Júlio Protásio que conversou nesta sexta-feira (13) com Wilma. O parlamentar não mostrou surpresa com a decisão.“Na gestão passada, o vereador Edivan Martins do PV era o líder do prefeito na Casa. Agora, sou do PSB, e sou o líder de Micarla na Câmara (PV). Não há problemas. O Partido Verde é da base aliada do Governo. Não há o que questionar sobre o apoio a prefeita”, enfatizou Enildo Alves.Sobre uma possível reaproximação entre Enildo e a governadora na união do partido para fortalecer a candidatura de Wilma ao Senado em 2010, o pessebista lembrou que um voto dele já está garantido.“Sobre as próximas eleições o que posso afirmar é que um voto meu é para o Senador José Agripino (DEM). A quem aprendi a admirar graças a própria governadora, quando me pediu para votar no senador quando ele disputava o Governo do Estado. O outro voto, de repente pode até ser pra Wilma”, finalizou Enildo.