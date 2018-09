Praias sob ameaça da falta de bombeiros

Fotos: Vlademir Alexandre A operação Verão do Corpo de Bombeiros será deflagrada na semana seguinte ao Carnatal deste ano.

O combate a afogamentos no litoral potiguar durante o veraneio 2008/2009 será novamente prejudicado pela falta de efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CB). A própria corporação admite um déficit de 80% de pessoal. Dessa maneira, os bombeiros vão atuar somente nas praias de maior concentração de banhistas ou as que comprovadamente oferecem riscos.



A operação Verão do Corpo de Bombeiros será deflagrada na semana seguinte ao Carnatal deste ano, no começo de dezembro, e só se encerra após o carnaval do ano que vem, no final de fevereiro. Durante esse período, todos os 60 bombeiros que lidam diretamente com prevenção e combate a afogamentos vão trabalham em regime de escala de 24 de serviço por outras 24 de descanso.



"É uma escala de serviço puxada, mas temos que trabalhar assim porque só dispomos de 20% do efetivo necessário", explica o diretor de Engenharia e Operações do CB, coronel Elizeu Lisboa Dantas.



Esses homens serão empregados em pontos estratégicos do litoral. "São locais onde há maior fluxo de banhistas, sejam eles turistas ou locais, e que são conhecidas por serem perigosas, com correnteza ou buracos, por exemplo". As praias onde haverá maior concentração de bombeiros serão: Ponta Negra, Priaa do Meio, Redinha, Via Costeira, Tabatinga, Redinha, Redinha Nova, Santa Rita, Jenipabu e Búzios, esse com dois postos por ser considerada a mais perigosa do Estado.



Além disso, há postos guarda-vidas em algumas dessas praias.

Mesmo com essa deficiência quantitativa, o coronel Dantas fez questão de frisar a qualidade do pessoal. "O ideal seria termos 300 homens nesse trabalho de combate a afogamentos, mas é bom frisar que os 60 que dispomos são altamente qualificados. Esses homens têm capacidade física e psicológica, sabem lidar em casos de primeiros-socorros, de abordagem e reboque de vítimas e têm excelente apnéia".



Essa capacitação, de acordo com o coronel, só é conseguida devido a um período de oito meses de formação e ainda a treinamentos diários. "Ou seja, mesmo que houvesse um concurso para novos bombeiros hoje, esse pessoal não iria trabalhar durante o próximo veraneio.



O coronel Dantas lembrou que o comando do Corpo de Bombeiros já solicitou ao Governo do Estado a realização de um concurso público para o preenchimento das vagas existentes, mas que até agora não obteve retorno. "O Governo sabe da nossa necessidade. Só temo o dia em que, devido a não-reposição de pessoal, cheguemos a um colapso. Acredito que se em breve novos bombeiros não forem contratados, pode ser que tenhamos de escolher entre uma ocorrência ou outra. E isso é muito grave".



O Nasemana tentou entrar em contato com o secretário de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed), Agripino Neto, na quinta-feira, mas até o fechamento desta edição ele não havia retornado os telefonemas.



No final de outubro, o Ministério Público cobrou um diagnóstico estrutural do Corpo de Bombeiros. Em portaria publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), o promotor Sérgio Luiz de Sena cobrava um histórico das ocorrências de afogamentos registradas no litoral potiguar e a capacidade do órgão de dar segurança aos banhistas.







O promotor relatou, no documento, que a portaria se deveu ao fato de que "diversos afogamentos de pessoas nas praias da capital e adjacências indicam a necessidade de maior segurança aos banhistas/consumidores por parte de donos de resort e similares, e eventual participação do Corpo de Bombeiros Militar".



Como diligências iniciais, Sérgio Sena pedia ao Corpo de Bombeiros "informações sobre os afogamentos de pessoas nas praias, resort, clubes e similares da capital e adjacências, ocorridos nos últimos cinco anos, a capacidade do órgão de dar segurança a banhista freqüentadores de tais locais, bem como a responsabilidade legal de donos de resort, clubes e similares sobre o mesmo tema". Esse relatório ainda não foi enviado ao promotor.



Devido a essa deficiência de pessoal no Corpo de Bombeiros, o coronel Elizeu Dantas disse que a corporação procura fazer um trabalho preventivo de informação.





*Matéria publicada no Jornal Nasemana - 15/11