Hotéis de Natal estão com ocupação em quase 100% para o Réveillon

Vlademir Alexandre

O verão tem clima favorável para a o aquecimento da economia e deve movimentar os leitos dos hotéis de Natal e do litoral. Segundo o diretor da Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis - ABIH, Murilo Felinto, os hotéis e pousadas de Natal, incluindo Via Costeira estarão quase lotados nesse Réveillon. “A ocupação dos hotéis no Réveillon em Natal está muito boa, com ocupação de quase 100%”, garante Murilo.O diretor da ABIH, afirma que o litoral do Estado também comemora as reservas. “Em Pipa, os empresários já confirmaram a lotação no Réveillon e nos primeiros dias do ano”.Sobre o verão, Murilo afirma que a estação já está vendida até o dia 10 de janeiro. “A maioria das reservas estão sendo feitas até o dia 10. Mas esperamos os turistas que resolvem viajar nos dias do verão e não fazem reservas antes”, conclui.