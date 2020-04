Semiárido nordestino terá chuvas acima da média em 2009

Nem bem o interior do Rio Grande do Norte se recuperou das grandes chuvas caídas no Estado em 2008 e foi anunciada precipitações intensas para 2009 em todo o semiárido da região Nordeste. A conclusão foi conhecida durante a 4ª Reunião de Análise e Previsão Climática para o Semi-Árido Nordestino, realizada em Natal durante terça-feira (17) e quarta-feira (18), com representantes da Emparn, Funceme, AESA, INSA, UFCG, Semarh/AL, Inmet e Cptec/Inpe..

Na reunião, os especialistas levantaram pontos importantes de diversas variáveis meteorológicas e oceânicas, como a pressão, vento e radiação solar. Entretanto, a variável mais importante para a ocorrência de chuvas no semiárido do Nordeste foi a temperatura das águas superficiais dos oceanos Atlântico e Pacífico Equatorial.Este apresentou anomalia negativa de 1ºC da temperatura superficial na área central.

No período de março a maio de 2009, as chuvas ocorrerão com valores normais e acima da média histórica. Com probabilidades de ocorrência de 45% acima da média, 35% normal e 20% abaixo da média. E apesar da previsão ser de chuva acima da média, não está descartada a possibilidade de ocorrência de verânicos (curtos períodos sem chuvas), característica comum à região semi-árida do Nordeste do Brasil.

Essa previsão é de grande importância para o Rio Grande do Norte, já que 92% de seu território é semi-árido, engloba toda a região Central, oeste e grande parte do Agreste. No semi-árido o período de inverno vai da segunda quinzena de fevereiro até maio, com exceção da região Agreste, onde o período chuvoso se estende até o mês de agosto.

Em 2008, a quantidade de chuva no Estado ficou cerca de 40% acima da média, que é de 840mm. O acumulado de chuvas foi de 1.200mm.

Média anual de chuva por região no RN

Central- 630 mm

Oeste- 778 mm

Agreste- 639 mm