Adão Eridan culpa Direitos Humanos por insegurança na capital

Vlademir Alexandre Vereador participa, mas critica audiência pública sobre segurança na CMN.

Adão argumentou que se aos 16 anos se pode escolher o presidente da República, quem tem esta idade é consciente ao infringir as leis. "Tem gente que pinta e borda; assalta, estupra, mata e fica por isto mesmo", disse ao mesmo tempo em que culpou os Direitos Humanos por defender criminosos.O peemidebista Luís Carlos refutou a fala do representante do PR. "Eu discordo do vereador, quando diz que quem defende os direitos humanos e o direito à vida, defende bandidos. E não concordo quando diz que a audiência não resolve nada; temos provocado o Ministério Público, cobrado ações por parte da assistência social e da polícia nas ruas", falou.Para Hermano Morais, também do PMDB, existem deficiências na legislação e "se a pena é branda deve haver uma reforma penal", mas discordou de Adão Eridan e pediu que não confunda direitos humanos com impunidade.Esta é a terceira audiência pública realizada, só nessa semana, na Câmara Municipal de Natal. As duas primeiras trataram de questões relacionadas à Saúde e à Educação.