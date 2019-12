Cirurgias são retomadas na Liga, Memorial e Incor O Hospital Memorial vai operar nesta quarta-feira (4) sete pacientes da ortopedia.

A Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) confirmou que apenas três hospitais voltaram a realizar cirurgias na manha desta quinta-feira (4). As cirurgias eletivas de alta complexidade voltaram na Liga Contra o Câncer, Memorial e no Instituto do Coração (Incor).



Na ortopedia, o Memorial recebeu sete pacientes, que serão operados à tarde. Segundo o presidente da Cooperativa dos Médicos (Coopmed), Álvaro Barros, a direção da Liga confirmou cirurgias até as 22h e nos fins de semana.



De acordo com a assessoria da Liga, o número de cirurgias realizadas só será divulgado amanhã (5).



Álvaro Barros salientou que as cirurgias eletivas de alta complexidade serão realizadas nos hospitais privados conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS). “As cooperativas não tem contato com as unidades estaduais”, explicou o médico.



“Embora os médicos queiram trabalhar em regime de mutirão, não podemos ultrapassar a capacidade do hospital”, declarou o presidente da Coopmed.



Os médicos esperam contar com o apoio do serviço de regulação do município, responsável pela transferência dos pacientes, para priorizar melhor os atendimentos.