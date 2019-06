Femurn: Benes Leocádio quer aumentar aproximação entre os municípios Representante da chapa única para eleição da Presidência da Federação dos Municípios do RN revela pretensões à frente da entidade.

O prefeito de Lajes, Benes Leocádio (PP) já tem planos para pôr em prática na Federação dos Municípios do RN. Ele foi o escolhido para representar a chapa única nas eleições para presidência da entidade. O pleito ocorrerá ainda esta semana. Segundo ele, sua principal meta será aumentar a aproximação entre os municípios.



Contando com todo o apoio do atual presidente da Femurn, Robenilson Ferreira, o seu possível sucessor garante manter as ações que modernizaram o funcionamento da entidade.



“Vamos trabalhar com planejamento e buscando a parceria dos órgãos controladores como o Tribunal de Contas, por exemplo. Todos sabem da carência dos municípios do interior”, ressaltou.



Nesta terça-feira (13), Benes e a diretoria da entidade participarão de uma reunião com representantes do Sindicato dos professores, Ministério da Educação e Ministério Público, no CEFET-RN, em Natal, a partir das 9h para discutir a implantação do Piso Nacional dos profissionais da área.



Leocádio diz ser completamente a favor da concessão do piso, no valor de R$ 950. No entanto, lembra que é preciso haver um acordo sobre o período de implantação. “Muitos gestores estão chegando agora e não têm conhecimento da realidade das prefeituras. É preciso analisar o impacto financeiro que essa medida terá”, justifica.