Em entrevista ao Nasemana, Augusto Viveiros fala sobre os desafios da atual gestão

Augusto Viveiros - Nós temos de restos a pagar de todas as fontes, ou seja, recursos próprios, de empréstimos ou de convênios 154 milhões. Restos a pagar, incluindo pessoal, só da nossa fonte em recursos arrecadados são 54 milhões de reais. Para se ter uma idéia, a arrecadação do mês de janeiro, eu estou esperando 54 milhões. Sendo assim é um orçamento de um mês que eu tenho para restos a pagar. Além disso, existem secretarias e empresas que gastaram sem orçamento. Quer dizer, não está neste montante que nós chamamos de despesas de exercícios anteriores, que nós estamos esperando em torno de 20 milhões.AV - Eu não sei se o adjetivo é esse que você usou ou outro. Prefiro não entrar nessa seara, o que eu digo é que recebi 135 milhões de reais para pagar de todas as fontes, ou 54 milhões de recursos próprios, é um valor bastante alto, isso equivale a um mês de arrecadação.AV- Assustou muito. Eu não esperava por isso.AV - Ao volume de investimentos do Governo anterior que precisava de contrapartida e para isso ele foi gastando. Investimentos como em Nossa Senhora da Apresentação, o ginásio da Zona Norte - vamos fazer justiça - foram investimentos altos, agora precisa de contrapartida. Mas eles foram gastando e a contrapartida não vem. Então é isso que nós estamos fazendo agora para 2009. O volume de investimentos do Governo anterior para o ano todo foi de 190 milhões de reais, nós queremos fazer 300 milhões de reais, mas eu preciso ter contrapartida que a onde a Prefeitura entra com 70 milhões, eu tenho que me programar para isso.AV - Algumas promessas ela vai cumprir, começando pela saúde. Hoje (7), ela assinou um decreto de Calamidade Pública, e contratará médicos sobre a rubrica de urgência e tentará resolver o problema das cooperativas médicas com o Estado. É promessa de campanha investir na Saúde.AV - Primeiro será feita uma auditoria para analisarmos se essas gratificações foram pagas corretamente. As que foram concedidas de forma correta serão mantidas, mas se não serão suspensas. Além disso, não vamos preencher cargos em comissão, pois precisamos dar um aperto geral no custeio da Prefeitura para que a gente possa equilibrar o corte da despesa e o aumento da arrecadação. No entanto, a prefeita determinou que devemos aumentar a arrecadação, sem aumentar imposto nem alíquota. Nós vamos atrás dos sonegadores, através da Secretaria de Tributação com o Dr. Carlos Guedes.AV - Só na Secretaria de Planejamento que se chama Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, nós mudamos o nome para Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tecnologia da Informação. Houve a mudança de nome com a criação de um secretário adjunto de TI, ou seja, tecnologia da Informação. Isso demonstra o quê? Que a tecnologia da Informação da Prefeitura deve ser muito boa, que as secretarias conversem entre si. Eu não posso admitir uma secretaria de Natal pedindo autorização de saque por escrito. Intranet é para isso, facilitar a administração pública. Já quando ela criou a Secretaria de Defesa Social foi para fazer uma interação da Educação com o Esporte e o Lazer para retirar o povo da rua e afastar da criminalidade. No final a proposta a ser feita ela vai dar, evidentemente, um corte de despesas e um efetivo melhor para a máquina. Nós enviaremos para a Câmara Municipal entre os dias 12 e 15 de janeiro, além da Reforma administrativa, a Lei que cria o Plano de Desenvolvimento Integrado e Sustentável de Natal. Esse plano vai estruturar todas as obras fundamentais da cidade. Nós vamos criar uma carreira de especialistas em políticas públicas e gestão municipal. Essa é a reforma que nós queremos fazer para dar agilidade. Deixe-me dar um exemplo: cada vez que a gente faz um contrato e eu demoro mais de um ano, quando eu pago a fatura do 13º ou do 25º mês, eu pago com juros e correção. Quem paga isso? A prefeitura não é o Governo Federal. Então se eu agilizo esse processo, diminuirei meus custos.AV - Essa pergunta não é para mim, mas para o senador José Agripino que é o presidente estadual da legenda.AV - Não. Eu sou da cota pessoal da prefeita, como ela mesma disse. Então este é mais um motivo para eu não opinar sobre este assunto.AV - Somos grandes amigos. Não houve interferência porque o currículo dele é digno de ser secretário de estado de qualquer unidade da Federação. A minha colaboração foi apenas de entregar o currículo.AV - Todo secretariado tem grupos e nós não podemos permitir isso. Temos que ter um grande grupo Micarla de Sousa. É isso que se discute como fizemos na reunião no Centro de Educação Aluízio Alves para que todos entendam que não sou eu que corto os recursos. É a situação da Prefeitura que me exige fazer os cortes, e a medida foi bem aceita. No final da reunião fui até aplaudido e é isso que ela quer, ou seja, que haja uma integração, uma equipe única sobre o comando dela.AV - O grande desafio da Prefeitura de Natal. Um amigo meu me disse que se eu conseguisse dinheiro para a prefeita tapar os buracos, tirar o lixo da rua ou colocar luz faria dela uma grande prefeita. Eu respondi que então eu era um grande porqueira de um secretário de planejamento, pois não vim para cá fazer isso. Eu vim de Brasília para ousar. Para realmente fazer os grandes investimentos que Natal precisa como o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), eu vou atrás dele, para que no final do governo ela tenha o início do VLT. Além disso, irei atrás da construção do Centro Administrativo, então eu acho que eu vim para isso.AV - Sim. O governo anterior fez 48%, a prefeita Micarla terá que concluir os outros 52% e ela já determinou que eu fizesse a contrapartida.AV - Se nós tivermos bons projetos, conseguiremos os recursos. Em fevereiro o Ministério das Cidades abrirá um leilão e nós devemos está com esses projetos em mãos. A responsabilidade agora é do Planejamento. Nós recebemos de projetos prontos, 80 milhões, do governo passado. Eu quero ir para os 300 milhões. Eles vão examinar e eu tenho certeza que serão aprovados. Nós estamos recebendo do governo anterior 140 milhões de obras contratadas e não executadas. Eu digo muito que papel e criança têm que ter alguém atrás, senão a criança cai e morre.AV - O presidente tem que ser presidente em todo lugar que for e não só dos petistas. Mesmo assim a prefeita Micarla tem dito sempre "eu sou da aliança de Lula", o PV é da aliança de Lula, o PP e o PMN. O palanque já foi desarmado.AV - Olhe eu acho que 2010 é 2010, vamos falar de 2009 que não tem eleição e é um ano para arrumar a casa. Vamos fazer os grandes projetos, e se a gente investir 300 milhões que é a meta da nossa gestão ela será super bem avaliada, assim como se resolvermos os problemas pontuais de Natal.AV - Claro. A boa avaliação dela vai refletir em quem ela apoiar para o Senado e para o Governo e para os demais candidatos.AV - O Democratas é grande o suficiente para receber José Agripino e Rosalba.AV - Não há mais verticalização. O PMDB pode está unido aqui, ou em Brasília, ou pode não está. O que vai pesar é a conjuntura das lideranças partidárias na escolha dos seus companheiros de luta em 2010.AV - Não tenho mais idade para isso. A prefeita já achou ruim eu com 66 anos ser secretário de Planejamento imagine daqui a quatro anos com 70? Não. Sou candidato a cuidar de neta.