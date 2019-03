Robinson nega que tenha cobrado espaço a Micarla

Júlio Pinheiro Robinson: tudo bem com Micarla.

Após o anúncio de oito secretários do município, onde nenhum dos nomes foi indicado pelo deputado Robinson Faria, surgiram rumores de que o parlamentar teria ficado insatisfeito com a prefeita eleita. No entanto, Robinson nega qualquer mal-estar com a pevista.“Nunca procurei Micarla para tratar sobre espaço e não há qualquer problema entre nós. A minha relação com Micarla é antiga, de muito antes de ela ser deputada, inclusive. Eu não desprezo cargos, mas isso é o de menos”, disse o deputado.Questionado sobre o motivo da reunião, Robinson disse que foi a própria prefeita que o procurou para conversar. Ele afirmou que não a procurou antes “para não pensarem que ele estava articulando espaço na administração”.No entanto, o presidente da Assembléia Legislativa confirma que o seu grupo terá representação na equipe de auxiliares da prefeita Micarla de Sousa. “Vamos participar, mas não posso adiantar nada porque ainda vamos nos reunir, inclusive com o meu grupo. Tudo decidimos juntos”, disse.Sobre a análise que faz dos nomes até agora escolhidos por Micarla, Robinson admitiu que não conhecia vários dos secretários indicados, mas prefere esperar para qualquer fazer comentário. “É melhor a prefeita falar sobre eles. Não conheço alguns dos que foram indicados, e é preciso ver o trabalho para fazer algum comentário”, declarou Robinson.