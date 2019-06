MP 450 deverá ser analisada pela Câmara em meados de fevereiro A MP, que permite a participação da União no Fundo de Garantia a Empreendimentos de Energia Elétrica, foi assinada em dezembro.

Após ter entrado em vigor, a Medida Provisória 450 já está no crivo de parlamentares, na fase de análise pelo Congresso Nacional. A MP, que permite a participação da União no Fundo de Garantia a Empreendimentos de Energia Elétrica, foi assinada em dezembro, como forma de assegurar recursos para financiamento de obras do Programa de Aceleração do Crescimento.



Duas emendas serão apresentadas pelo deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP), sendo uma delas, substitutiva global, na qual abre espaço para projetos de biomassa. A previsão, segundo ele, é que o tema seja analisado na Câmara dos Deputados em meados de fevereiro.



O relator do projeto será o deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), "É um momento muito importante para o setor elétrico. Temos ausência de inventários de hidrelétricas e aperfeiçoamento do marco regulatório", destacou Jardim. Ele explica que o governo redefiniu estratégias para a expansão da oferta a partir de empreendimentos de menor porte, como os de geração distribuída. "É preciso ampliar investimentos", afirma.



A proposta de emenda à Lei que sucederá a MP prevê, entre outras sugestões, alteração da lei 10.848/2004, para considerar como novos empreendimentos a central de geração distribuída "que não tenha iniciado operação comercial, ou que não seja titular de registro de comercialização de energia na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica".



Além disso, o deputado sugeriu a inclusão de artigo segundo o qual centrais de geração distribuída a biomassa ou a resíduos energéticos de processo ficam fora da limitação de eficiência energética mínima de 75%, conforme regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica.



Transmissão - Jardim sugeriu ainda que as instalações de transmissão de interesse restrito que sejam destinadas para atendimento de centrais a biomassa, eólica e solar, não sejam necessariamente "objeto de concessão, permissão ou autorização específica", passando a funcionar na modalidade de instalações integradas aos sistemas. Nesse caso, segundo a proposta, seriam estabelecidas regras operativas, aprovadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, "de forma a assegurar a otimização dos recursos eletroenergéticos existentes ou futuros".



A outra emenda tem como objetivo respaldar qualquer financiamento contraído pelas sociedades de propósito específico para investimento em projetos do PAC na proporção da participação de estatais federais no empreendimento. O deputado destacou, na emenda, que "em projetos dessa natureza é comum a utilização de fonte de financiamento privada ou recursos oriundos de organismos multilaterais (Banco Interamericano de Desenvolvimento ou Banco Mundial), para complementar os recursos de instituições federais".



Fonte: Agência Canal Energia.