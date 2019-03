PPS, PSDB e DEM estão afinados na discussão para eleição presidencial

Luana Ferreira Geraldo Melo na sede do PSDB: candidatura a deputado federal seria "solução natural".

“Esse é o primeiro passo para conseguirmos a presidência em 2010. Queremos que esse encontro no Rio Grande do Norte tenha repercussões no Brasil inteiro”, afirmou o deputado estadual Wober Júnior, que confirmou que tentará a reeleição.“Seja qual for o candidato a presidente (da aliança), ele terá apoio do DEM”, comentou o senador José Agripino, para quem há “99,9%” de chances de o nome sair do PSDB.Geraldo Melo disse que o Brasil precisa se preparar para a nova “paisagem econômica mundial”: “Como Aécio Neves e José Serra, o PSDB tem um quadro extremamente preparado para preservar o que o governo Lula fez de bom e seguir em frente”, comentou o ex-senador, adiantando que sua candidatura a deputado federal se apresenta como “uma solução natural” do PSDB.Wober Júnior e Geraldo Melo admitiram que as eleições estaduais também poderão entrar na discussão . Perguntado sobre quais seriam os bons nomes para a disputa, o presidente estadual do PSDB brincou: “Mas você já quer saber o resultado antes da reunião?”."O desfecho natural dessa aliança é que em 2010 estejamos no mesmo palanque também no Rio Grande do Norte. Essa reunião servirá também para mostrar que não existe aquela muralha entre mim e José Agripino que as pessoas gostam de colocar”, garantiu.Animados com a possibilidade de atrair o PV e o PMDB para a nova aliança, os líderes partidários se esquivaram quando a pergunta era sobre o futuro candidato a governador. "Iberê Ferreira, Robinson Faria, José Agripino, Rosalba Ciarlini, todos seriam bons nomes", declarou Wober Júnior, juntando no mesmo grupo aliados (Iberê e Robinson) e opositores (Agripino e Rosalba) da base política de Lula. "A verticalização acabou", lembrou Geraldo Melo.