Golden Boys e Madana Mohana cantam no Seis e Meia

Formado pelos irmãos Roberto, Ronaldo e Renato, além do primo Valdir, os Golden Boys estão de volta a Natal para a edição de hoje (18) do Projeto Seis e Meia, no Teatro Alberto Maranhão. Os shows começam às 18h30.A atração local é a potiguar Lucinha Mohana. Adepta da doutrina religiosa hindu, Lucinha mescla mantras indianos com o candomblé baiano.Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro ao preço de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (para estudantes, idosos a partir dos 60 anos e professores do município de Natal com identidade funcional).O quarteto vocal Golden Boys promete um passeio pelos sucessos da Jovem Guarda e alguns trabalhos próprios. Formado em 1958 em clima familiar, Golden Boys é um dos conjuntos mais longevos da história da música brasileira.Alguns de seus sucessos incluem

Se eu fosse você

Alguém na multidão

, ambas composições de Rossini Pinto, a versão da canção

Michelle

, de Lennon e McCartney, e

Mágoa

, de Tito Madio.

Madana Mohana

Formada em Educação Artística pela UFRN, Lucinha trabalhou como professora de artes em três escolas públicas do Estado e participou de projetos culturais com o grupo Alcatéia Maldita, realizando shows em diversos locais.Lucinha começou a escrever, inspirada pelo guru indiano Rajneesh, e publicou, ainda na década de 1980, o seu primeiro livro, chamado Peregrinação Simbólica. Em seguida, publicou Enigma Feiticeiro.Encantada com a cultura indiana, transformou-se em Sri Madana Mohana (seu nome espiritual), envolvendo-se com o mundo dos mantras. Em 2006, Lucinha voltou a Natal para lançar o livro Tarô Sagrado dos Deuses Hindus.O Seis & Meia é uma promoção do Governo do Estado, por meio da Fundação José Augusto.

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)Informações: 3222-3669 (bilheteria)