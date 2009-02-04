Governo do Estado efetiva mais 51 médicos
Ao todo são 44 clínicos gerais, seis psiquiatras e uma pediatra neonatal. Nomeações estão no Diário Oficial.
Ao todo foram efetivados 44 clínicos gerais, seis psiquiatras e uma pediatra neonatal (ver lista abaixo). Os médicos nomeados foram aprovados em concurso público para provimento dos cargos. As nomeações são assinadas pela governadora Wilma de Faria, pelo secretário de Administração, Paulo César Medeiros, e pelo secretário de Saúde, George Antunes. Segue a lista:
MÉDICO – ÁREA GERAL
BRENO VICTOR TOMAZ GALVÃO
SABRINA CAVALCANTE DE MACEDO
JUSCIANO MARCIO BRUNO VIDAL
ANTONIO NEI NOGUEIRA MARTINS JUNIOR
FERNANDO FREIRE LISBOA JUNIOR
RODRIGO DUARTE VARELA JUNIOR
ANA PATRÍCIA ROCHA CORREIA
LICÍNIA LOPES MATOS
MARCELO GRACO ALVES DE SOUSA
EDGARD RODRIGO PINHEIRO CRUZ DE MEDEIROS
FABRÍCIO DE SOUZA PEREIRA
LARISSA MORAIS DA COSTA
MARCEL RODRIGUES GURGEL PRAXEDES
THIAGO ROBERTO MACIEL GROSSI
LEILIANE DUARTE DE ALMEIDA SOUZA
VIRNA LYGIA LOBO ROCHA
MARCELO JORGE DANTAS MARQUES
CAMILA ANDRÉ ANTUNES
MARILIA FARACHE CAMARA
BRUNO ERICK DE BARROS LUCENA
CARLOS ANTONIO BATISTA DE MEDEIROS FILHO
ANTÔNIO DE PÁDUA DE OLIVEIRA JÚNIOR
PATRÍCIA MARIA CARVALHO ASSUNÇÃO
ANDRÉ CORSINO DA COSTA
LUCIANA WALTER ROSADO DE SA
DANIELA CRISTINA CAETANO MAIA
RAQUEL APARECIDA DA COSTA LIMA
ÂNGELO DE MEDEIROS FRANCILAIDE CAMPOS
WELINGSON VANUCCI NEGREIROS GUIMARÃES
WAGNER FERNANDO BEZERRA NUNES
RODRIGO AZEVEDO DE OLIVEIRA
GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA CALDAS
NANCY CRISTINA BAUMGARTNER FERNANDES DE
CRISTIANE GUEDES PITA
DANIEL CÂMARA ALVES DE MEDEIROS
MARCELO MODESTO FAGUNDES DE ARAÚJO
ANA TERESA ARAÚJO TEIXEIRA
FLAVIO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA
RICARDO ALEXANDRO XAVIER BARBOSA
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA
RICARDO JOSÉ FONSECA DE OLIVEIRA
YURI GALENO PINHEIRO CHAVES DE FREITAS
OLÍVIA DE FÁTIMA COSTA BARBOSA
ADEMAR ALEXANDRE DE MORAIS
MÉDICO – PSIQUIATRIA
ELIESER EMIDIO LIMA
ANA PATRÍCIA DE QUEIROZ MEDEIROS DANTAS
GUSTAVO XAVIER DE AZEVEDO FERNANDES
LÚCIA HELENA BOSCO DE MIRANDA
RAFAEL HEITOR NUNES DE RUBIM COSTA
LOUISE CHRISTINE SEABRA DE MELO
MÉDICO – PEDIATRIA NEONATAL
PATRICIA ARBOES PETRONILO