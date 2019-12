Real Independente desiste de disputar o Estadual Dirigentes da equipe de Jardim de Piranhas se mostraram insatisfeitos pelo fato de não poderem jogar em seu estádio pela falta de laudos de segurança.

Depois do São Gonçalo, que abandonou o campeonato Estadual antes mesmo do início, o torneio teve sua segunda desistência nesta quarta-feira. O Real Independente, de Jardim de Piranhas, anunciou que vai sair da disputa deste ano



A decisão foi confirmada na tarde desta quarta-feira (4) e a motivação foi que a diretoria do clube ficou contrariada por não poder jogar em seu estádio, o Josenildo Cavalcante, em Jardim de Piranhas.



A diretoria do clube do Seridó afirma que o estário reúne condições para sediar os jogos. O que impedia a realização das partidas era a falta de laudos de segurança



Com isso, a partida entre Real e Macau, que estava marcada para o estádio Marizão, em Caicó, não será realizada. Os dirigentes do clube seridoense encaminharam ofício à Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF) nesta quarta-feira.