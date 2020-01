ABC rescinde com lateral-esquerdo Glaidson Assessoria do ABC nega, mas atleta conversou com diretores do clube e sequer treinou nesta terça-feira (10).

O lateral-esquerdo Glaidson não faz mais parte do plantel do ABC nesta temporada. O jogador conversou com a diretoria na tarde desta terça-feira (10) e sequer treinou com o restante dos jogadores.



Em um primeiro momento, a assessoria de imprensa do ABC não confirma o fato, mas é praticamente certa a saída do jogador do alvinegro.