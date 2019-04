Corrida e Caminhada Natalina registra 700 inscritos Apenas na prova de velocidade foram inscritos 500 corredores.

No último sábado (20), a Corrida e Caminhada Natalina movimentou o calendário esportivo da capital. 700 inscritos participaram da prova dividida nas categorias masculina, feminina e especial, esta última, subdividida em atletas portadores deficiência física e mental.



De acordo com o coordenador de esportes da Secretaria Estadual de Esportes e Lazer (SEEL), Eliomar Câmara, o número o número de inscritos de 2008 foi menor se comparado com o ano anterior. Em 2007, 600 corredores participaram da corrida, enquanto 200 da caminhada.



Os corredores largaram da Av. engenheiro Roberto Freire, próximo a rótula que dá acesso à Rota do Sol. Os atletas que participaram da caminhada largaram do Hotel Parque da Costeira, na Via Costeira. As duas provas foram encerradas na praia de Areia Preta, no relógio solar.



Na categoria masculina, José Pereira da Silva cruzou em primeiro lugar. No feminino, Maria de Lourdes da Silva levou a taça. Em ambas as categorias, as premiações aconteceram do primeiro ao quinto lugar. Os vencedores ganharam uma TV de 29 polegadas.



Na categoria especial para atletas com deficiência em membros inferiores, Marcelo Ferreira ficou com o 1º lugar, enquanto na categoria para atletas com deficiência mental, Cláudio Germano Filho foi o vencedor. Os vencedores levaram um microsystem.