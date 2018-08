Souza e Cascata devem jogar contra o Bragantino Departamento Médico do clube garantiu que a situação dos dois jogadores é boa para a próxima semana.

O Departamento Médico do América continua cheio para o jogo contra o Bragantino, válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo o médico Maeterlinck Rêgo, Souza e Cascata têm boas possibilidades de reforçar o plantel já na próxima partida. Os jogadores seguem em tratamento de manutenção.



Fábio Neves e Aloísio ainda não devem entrar em campo desta vez e continuam submetidos a um tratamento intensivo. Fábio segue em melhores condições e no treino da tarde desta quinta-feira (6) deu algumas voltas ao redor do gramado, mas ainda sem condições totais de treino junto ao grupo.



Outra preocupação do treinador Ruy Scarpino é a lesão de Júlio Terceiro, atleta lesionado há dez dias. Apesar dos esforços do DM do clube, o atleta continua com dores e será reavaliado somente na semana que vem. O técnico rubro deve definir o time que entra em campo na terça-feira no sábado (8) ou domingo (9).