Natal: MP investiga saques de R$ 23 milhões do Fundo Previdenciário Saques foram feitos entre julho e dezembro do ano passado. Promotor Jann Polacek instaurou inquérito civil.

A Promotoria de Defesa do Patrimônio Público vai apurar se houve irregularidade na realização de saque de recursos do Fundo Previdenciário do Município do Natal. Esses saques, que chegam ao montante de R$ 23 milhões, foram feitos entre julho e dezembro do ano passado.



Em portaria publicada na edição desta quarta-feira (21) do Diário Oficial do Estado (DOE), o promotor público Jann Polacek Melo Cardoso instaurou um inquérito civil para apurar essa “irregularidade”.



Esses saques, de acordo com o texto da portaria, são atribuídos aos gestores do Fundo Previdenciário do Município do Natal. Os responsáveis por gerenciar esse Fundo são o secretário e o adjunto de Administração, Recursos Humanos e Previdência. No período investigado, essa pasta era comandada por João Felipe Trindade.



No documento, o promotor Jann Polacek determina que a Secretaria de Administração, Recursos Humanos e Previdência - hoje comandada por Roberto Lima - encaminhe “cópia dos extratos das contas do Fundo Financeiro de Previdência e do Fundo Capitalizado Previdenciário no período de julho a dezembro de 2008 e que esclareça se houve saque de recursos dos aludidos fundos no julho a dezembro de 2008, para finalidade diversa do pagamento de benefícios previdenciários”.