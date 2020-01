Álvaro Dias confirma convite a Carlos Eduardo para o PDT

Gabriela Duarte "O ex-prefeito ficou de analisar o convite e me dá uma resposta até julho", Álvaro Dias.

Segundo o presidente estadual do Partido Democrático Trabalhista o convite se deve a boa atuação de Carlos Eduardo à frente da prefeitura de Natal. “Acho que o ex-prefeito encerrou muito bem a sua gestão. Esperei ele aproveitar seus dias de férias, descansar e logo que chegou a cidade o procurei para convidá-lo”, reafirmou Álvaro Dias.Carlos Eduardo prometeu analisar o convite e definir sobre sua possível saída do PSB até Julho deste ano. Caso decida migrar para o PDT, junto com ele irá o ex-prefeito de Parnamirim, Agnelo Alves (sem partido). “Agnelo sempre declarou que deve seguir o filho, então o convite foi para os dois”.Mesmo assim, Álvaro Dias fez questão de ressaltar que tudo ainda é muito prematuro. “Nada ficou definido. Ainda há muitas questões a serem respondidas pelo próprio Carlos Eduardo. Ele não definiu, por exemplo, se realmente vai deixar o PSB. Mas se sair a prioridade será o PDT”, lembrou o deputado estadual.Questionado pela reportagem dosobre a possibilidade do PDT que atualmente faz oposição a Governadora Wilma de Faria, mudar sua posição na bancada da Assembléia Legislativa, caso Carlos Eduardo se filiasse ao Partido, Álvaro Dias foi cauteloso.“Bem, não discutimos sobre isso. Se Carlos Eduardo e Agnelo Alves migrarem para o PDT e solicitarem uma discussão sobre a posição do partido em relação ao Governo do Estado, já que atualmente são aliados de Wilma, podemos redescutir essa questão dentro das instâncias democráticas do partido. Mas não pensamos sobre isso”Álvaro Dias também não quis discutir sobre um possível apoio a candidatura de Carlos Eduardo ao Governo em 2010 já contando com adesão do ex-prefeito de Natal ao PDT. “Está muito longe. Política é muito dinâmica, não dá pra discutir as eleições ainda em 2010 agora”, concluiu.