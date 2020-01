DEM adia decisão sobre expulsão de Edmar Moreira Advogados do partido solicitaram mais tempo para analisar as implicações jurídicas sobre possível expulsão do deputado.

O Democratas adiou para quinta-feira (12), às 9h, a decisão sobre a possível expulsão do deputado Edmar Moreira (MG) do partido, que estava prevista para hoje (10). Segundo lideranças do DEM, os advogados do partido pediram mais tempo para analisar as implicações jurídicas, que teria uma eventual expulsão do parlamentar.



Ontem (9), o presidente do partido, deputado Rodrigo Maia (RJ), disse que a decisão sobre a expulsão de Moreira será tomada pelos integrantes da executiva nacional do DEM. Ele afirmou que, se depender dele, o deputado será expulso. "O partido não tem nenhuma condição nesse momento de ter o deputado Edmar nos seus quadros".



Na semana passada, o DEM divulgou nota pedindo a renúncia do deputado da 2ª Vice-Presidência da Câmara. No domingo (8), o deputado encaminhou carta ao presidente da Câmara, deputado Michel Temer (PMDB-SP), renunciando ao cargo de 2º Vice-Presidente e, consequentemente, à Corregedoria da Câmara.



Antecipando-se a medidas que o DEM poderia tomar, Edmar Moreira foi ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e apresentou documento pedindo seu afastamento do Democratas. Ele alega que está havendo sendo perseguido pelo seu partido. Moreira lançou-se candidato avulso ao cargo de 2º Vice-Presidente da Câmara, cargo destinado ao seu partido. No plenário, ele venceu o candidato oficial indicado pelo DEM, Vic Pires Franco (PA).



O deputado Edmar Moreira é acusado de apropriação indevida de contribuições previdenciárias de funcionários e também é suspeito de não ter declarado à Justiça Eleitoral a propriedade de um castelo em Minas Gerais. O parlamentar nega as denúncias e lembra que o castelo pertence aos seus filhos e que, por esse motivo, não o declarou.