Natal recebe visita dos inspetores da Fifa

A comissão da Fifa/CBFchega a Natal nesta sexta (6), às 15h50, para inspecionar áreas estratégicas relacionadas ao projeto da arena. Eles serão recepcionados pela governadora Wilma de Faria, representantes da Prefeitura do Natal e Infraero, no Aeroporto Internacional Augusto Severo. A cidade é candidata a sede dos jogos da Copa de 2014.Acompanhados de um arquiteto contratado pelo Governo do Estado junto à empresa HOK (responsável pela reconstrução do estádio de Wembley), integrantes da comissão sobrevoarão a área escolhida para receber a arena, além das principais vias de acesso ao novo estádio. A equipe também irá avaliar a localização da rede hospitalar e hoteleira de Natal. O tempo previsto para o sobrevoo é de 30 minutos.O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, acompanhado da governadora Wilma de Faria, secretários de governo e membros da Prefeitura de Natal, Assembléia Legislativa e Câmara Municipal, irá ao Ocean Palace Hotel, na Via Costeira, onde será realizada a apresentação oficial do projeto técnico, com tempo estimado de 20 minutos. A apresentação será restrita aos membros da Fifa e do Comitê Natal 2014.

Após a exposição, Ricardo Teixeira fará pronunciamento de 15 minutos de duração à imprensa, ainda no Ocean Palace, com previsão de início às 17h.Em seguida, a comissão volta ao Aeroporto Augusto Severo para ouvir outros 20 minutos de detalhamentos técnicos e de infraestrutura, feito por membros do Governo do Estado e Infraero, acerca do próprio Aeroporto Augusto Severo e do projeto para o Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante.A saída da comissão da Fifa/CBF de Natal rumo a Fortaleza (CE), onde farão o mesmo trabalho de inspeção, está prevista para 18h30. A visita da comissão no Nordeste incluirá passagem por Recife, antes da chegada a Natal.

Arena

O projeto prevê a completa reurbanização do local onde atualmente está localizado o Machadão e o Centro Administrativo, com a implantação da nova arena para os jogos e de um complexo formado por uma arena multiuso, hotéis, teatro, estacionamento para seis mil veículos, prédios comerciais e um shopping center, além dos Centros Administrativos do Estado e do Município.Orçado em R$ 300 milhões, o "Estádio das Dunas" terá capacidade para 45 mil torcedores e atende a todas as normas de segurança, acessibilidade, localização e infraestrutura.