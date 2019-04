RN recebe R$ 5,7 milhões para implantar cadeias públicas Além desses recursos, já disponibilizados na Caixa Econômica Federal, gestora das construções, haverá uma contrapartida do Governo do Estado, no valor total R$ 703 mil.

O Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgão do Ministério da Justiça e Gestor do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), liberou para o Governo do Estado R$ 5,7 milhões para as construções das Cadeias Públicas das Comarcas de Ceará Mirim e Macau.



Além desses recursos, já disponibilizados na Caixa Econômica Federal, gestora das construções, haverá uma contrapartida do Governo do Estado, no valor total R$ 703 mil. A expectativa do governo é de que, em 2009, sejam criadas cerca de 700 novas vagas no sistema penitenciário estadual, como forma de reduzir o déficit de vagas para presos provisórios e a superlotação carcerária.



Em razão dos Projetos Executivos das Unidades Prisionais já terem sidos aprovados preliminarmente pelo Setor de Engenharia do Depen, é esperada uma agilização maior na tramitação do processo na Caixa Econômica Federal, para que os certames licitatórios para o inicio das obras sejam iniciados ainda no mês de janeiro de 2009. Para isto, toda a documentação pertinente, incluídos os títulos de regularizações fundiárias dos terrenos, doados pelas Prefeituras de Ceará Mirim e Macau, estão sendo encaminhados ao banco.



A Secretaria da Justiça e da Cidadania (Sejuc) também está desenvolvendo gestões para a liberação, ainda este ano, dos recursos para a construção da Cadeia Pública da Comarca de Lajes e para as obras de reforma e ampliação do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Natal.



Nesta semana, após contatos mantidos entre o diretor de Políticas Penitenciárias do Depen, André Cunha, e o secretário Leonardo Arruda Câmara, o coordenador estadual do Sistema Penitenciário, José Deques, viajou à Brasília para acompanhar pessoalmente a tramitação dos processos, levando-se em conta,a proximidade do término do atual exercício financeiro.



Dentro dos esforços para diminuição do déficit de vagas para presos provisórios, pela carência do numero de Cadeias Públicas, estão em execução as obras da construção da Cadeia Pública Nominando Gomes, na Comarca de Nova Cruz e de reforma e ampliação da Ala Feminina do Complexo Penal João Chaves, em Natal.



Fonte: Assecom