Construtora afirma que não há crise e que venda de imóveis continua normal

Não é apenas a Capuche que nega que o mercado imobiliário no Rio Grande do Norte esteja em crise. “Esses comentários são negativos para o mercado imobiliário e não tem nenhum fundamento”, diz o superintendente da construtora Moura Dubeux em Natal, Fernando Amorim. Segundo ele, essa semana a empresa vendeu até mais que antes da crise.O superintendente da Dubeux afirma que continua vendendo normalmente e que as notícias sobre quebra no mercado não passam de boatos. Ele recomenda aos clientes que procurem suas empresas e esclareçam as possíveis dúvidas.“Estamos lançando dois empreendimentos esse mês e os preços continuam os mesmos”, informa. Sobre a crise, Fernando Amorim comenta que o cenário imobiliário permanece otimista. “Quem investiu ou comprou imóveis, como o profissional liberal, o funcionário público, não foi prejudicado”, diz.