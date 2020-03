Clássico de técnicos "à beira de uma crise de nervos"

Um confronto que, ao contrário dos últimos encontros, não está tendo a motivação normal entre os torcedores. A situação mais complicada é do América, que se vê na sétima posição, e entrando em campo com a obrigação absoluta de vencer, caso contrário verá diminuírem suas chances de, surpreendentemente, participar do segundo tempo. Quer dizer: pode ficar fora do restante do Estadual.O time rubro não vence há dois jogos (empate contra Santa Cruz e derrota para Baraúnas). Após o jogo da quarta-feira, alguns torcedores protestaram pelos maus resultados e a crise, definitiva e total só será evitada com a vitória no clássico. Muitos conselheiros não escondem o desagrado pela contratação do treinador Tita.Já o ABC empatou fora de casa contra o Macau, e também vem de resultados ou apresentações que não têm deixado a Frasqueira muito satisfeita.O jogo também marca também o embate de dois técnicos que, pela primeira vez dirigem os nossos principais clubes no clássico. O mais interessante é que, com chances de demissão, muito mais o do América, é bem verdade, mas a situação não é tão cômoda com relação a Heriberto.A semana do clássico foi de mudanças e novidades nos dois clubes. Nos lados do ABC, o meio-campo Sandro volta ao alvinegro depois de seis anos fora com passagens por Cruzeiro (MG), Criciúma (SC) e Ipatinga (MG). Contudo, o jogador está fora do clássico de domingo. Ele alegou que precisa de mais 15 a 20 dias para recondicionamento físico.O técnico Heriberto da Cunha, bem ao seu estilo, faz mistério. Simão, finalmente liberado, não deve ser aproveitado, já que não reúne condição física. Marcos Paraná será reavalizado neste sábado (14) e amanhã.Pelos lados do América, a mudança ficou por conta da saída do técnico Marcelo Vilar, demitido após o empate contra o Santa Cruz, no Machadão. Em seu lugar, os dirigentes alvirrubros contrataram Tita, que teve passagem pelo Vasco recentemente.O comandante do alvirrubro encara o seu primeiro clássico no futebol potiguar e não esconde a expectativa para o jogo contra o ABC, no Machadão. A desastrosa estreia contra o Baraúnas, no entanto, já marcou negativamente o novo comandante.Com relação aos jogadores que passaram pelo Departamento Médico durante a semana, Rogério e Tales estavam machucados com entorse no tornozelo e problema muscular na coxa, respectivamente.Enquanto isso, Paulinho e Marcos Tamandaré sentiram cansaço muscular e foram poupados no começo da semana. O treinador, no entanto, vai esperar pela avaliação do Departamento Médico da equipe.No América, um desfalque certo é o volante Vinicius, que sequer jogou no meio da semana contra o Baraúnas. Além dele, o zagueiro Tiago Messias foi expulso na derrota e está fora cumprindo suspensão. Já o ABC não sabe se vai contar com Tales, que sofreu uma entorse na semana passada, assim como Rogério, que se recupera de entorse no tornozelo.Durante a semana, os dois técnicos foram comedidos quando questionados acerca da disputa do clássico-rei. Eles procuravam não se envolver em polêmicas ou declarações que pudessem ser usadas pelo adversário como motivação. Independente disso, ABC e América por si só já mexe com a cidade e a expectativa é de um bom público no Machadão.A notícia durante esta semana foi a promoção "minha torcida é a maior", organizada pela Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF) onde a carga de 20 mil ingressos foi dividida pela metade entre os dois clubes. "Ainda solicitamos mais quatro mil extras por garantia", informou o presidente da FNF, José Vanildo.Desde a sexta-feira passada, a venda dos ingressos tem mobilizado os postos de venda com torcedores dos dois clubes querendo mostrar quem é a maior torcida. José Vanildo explicou que o estádio Machadão será dividido ao meio para as duas torcidas.O jogo de domingo tem um sentido especial para Gabriel, do ABC. Este será o primeiro clássico-rei dele como jogador profissional. "A gente ouve falar dos mais experientes como é jogar o ABC e América, mas nada se compara ao fato de jogar um clássico", disse.Após cumprir suspensão diante do Macau, ele contou que vem treinando forte e também não esquece o lado emocional. "Tem que estar com a cabeça no lugar pela importância de um jogo desses", destacou.Para ele, jogar um clássico "é uma sensação diferente". "Não vejo a hora que chegue o jogo e possa ter a oportunidade de dar meu melhor para o ABC", afirmou.Ranieri; Elton, Gaúcho, Ben-Hur e Panda; Fabiano, Erandir, Tiago Gaúcho e Marcos Paraná; Paulinho Macaíba e Diogo.Técnico - Heriberto da Cunha.Rodolfo; Carlinhos Paulista, Marcão e Alisson; Dude, Alexandre, Cacá (Marcelinho) e Berg (Carlos Alberto); Fábio Neves e Lúcio. Técnico - Tita– 17h- Machadão