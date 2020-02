Heriberto da Cunha não definiu os titulares para o clássico-rei Técnico do ABC aguarda resposta do departamento médico para alguns jogadores que estão contundidos.

O técnico Heriberto da Cunha ainda não sabe quem serão os titulares do ABC para o clássico-rei do domingo (15) contra o América, no Machadão. Depois do jogo-treino entre o alvinegro – com os jogadores que não atuaram contra o Macau – e o Santa Cruz, de Dix-Sept Rosado, onde o ABC venceu por 4 a 0, ele disse que ainda vai aguardar a liberação de alguns jogadores que estão no departamento médico e assim montar o esquema com os atletas.



Jogadores como Rogério, Tales e Paraná estão entregues ao departamento médico e ainda não tem sua escalação garantida para o jogo contra o América. “Vou aguardar até momentos antes do jogo e saber se terei eles no campo”, declarou.



No intervalo do jogo-treino, era visível o descontentamento de Heriberto da Cunha com algumas coisas que ele viu ao longo do treino. “Cobrei deles mais marcação. Em alguns momentos, eles pareceram acomodados para marcar”, disse.



Com relação ao jogo contra o América, o técnico do ABC disse que o clássico é um “jogo diferenciado”. “Sei que os dois (ABC e América) querem os três pontos e mais do que nunca é importante o equilíbrio emocional dentro de campo”, afirmou.



Ele explicou que "o importante em primeiro lugar está o resultado. Depois, a gente tenta umas jogadas mais encaixadas". O técnico alvinegro declarou que "as laterais (esquerda e direita) são as posições que mais preocupam". "Na direita, estamos atuando improvisados e na esquerda espero uma melhora", comentou.