Detentos da Penitenciária de Alcaçuz realizam greve de fome Presos recamam de maus tratos a parentes durante inspeção para visita, acusação rebatida pelo diretor-geral do presídio, que alega que diminuiu o tráfico de objetos no presídio.

Os detentos da Penitenciária de Alcaçuz realizaram greve de fome nesta terça-feira (13), acusando os agentes penitenciários de maus-tratos a parentes durante a revista para visitação.



De acordo com informações do diretor geral da penitenciária, Ailson Dantas, os presos já voltaram a comer normalmente no café-da-manhã e no almoço e que a reclamação deles esconde é por que não consegue se passar mais drogas celulares e outros objetos.



O diretor informou que desde julho do ano passado a penitenciária já prendeu 32 mulheres tentando traficar objetos para os detentos. E, com isso, grande parte delas se recusa com medo de serem presas.



“Os detentos utilizam destes artifícios achando que nós não sabemos sobre o que se trata, mas todos estão preparados, tanto que eles já voltaram a se alimentar normalmente”, diz o diretor.