Prefeitura do Natal já acionou o TJ para buscar a liberação dos R$ 40 milhões

Vlademir Alexandre Pagamento de 13º dos servidores depende da liberação dos R$ 40 milhões.

No agravo de instrumento impetrado pelo município, a justificativa para a liberação é a mesma que o prefeito Carlos Eduardo vem dando à imprensa: o pagamento do 13º salário dos servidores e os pagamentos das empresas de limpeza pública dependem desses recursos.Além disso, Waldenir Xavier também argumentou que a Prefeitura contava com os recursos porque o contrato teria sido realizado de forma legal e o município teria cumprido sua parte no contrato.“A Prefeitura estava confiante no dinheiro para pagar os compromissos firmados porque cumpriu a obrigação dela no contrato e esperava que o Banco do Brasil também cumprisse, o que não aconteceu. Ao invés de pagar diretamente os R$ 40 milhões, fez o depósito em juízo”, disse o procurador-geral.O agravo de instrumento foi impetrado ao meio-dia desta quarta-feira (17) e está sob a análise da desembargadora Judite Nunes.

Críticas

Na terça-feira (16), o prefeito Carlos Eduardo criticou a postura da prefeita eleita Micarla de Sousa (PV), que teria se posicionado contra o contrato da Prefeitura com o Banco do Brasil. Carlos Eduardo disse que, se a prefeita queria receber uma Prefeitura com dívidas e depois pagá-las com o dinheiro do contrato, era para posar como “salvadora da pátria”.