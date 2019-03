CMN aprova aumento para secretários e prefeita, mas congela salários de vereadores

Vlademir Alexandre CMN entrará em recesso na segunda-feira (22).

Após diversas críticas da imprensa à proposta que permitiria aos vereadores receberem um aumento de quase 100% – desde que não ultrapasse 75% do valor dos subsídios dos deputados estaduais –, os vereadores preferiram manter seus vencimentos congelados em R$ 9.288,00, concedendo aumentos apenas aos demais cargos.Com a aprovação da proposta, a prefeita eleita Micarla de Sousa (PV) poderá ter um salário de até R$ 14 mil (caso ela opte por aceitar o aumento), enquanto o vice-prefeito eleito Paulinho Freire (PP) terá o subsídio mensal fixado em R$ 11.200,00. Os salários dos secretários, considerados baixos por alguns parlamentares, principalmente Enildo Alves (PSB), ex-secretário de Saúde, também tiveram um aumento.Anteriormente fixados em R$ 7.200,00, os secretários do município terão salários de 9.200,00, que será o mesmo valor pago aos diretores das autarquias municipais, como Urbana e Ativa, e ao procurador-geral e controlador-geral de Natal.A segunda votação não teve problemas para transcorrer, sendo realizada, inclusive, de forma simbólica. Mesmo depois da votação do Orçamento Geral do Município para 2009 e do aumento dos gestores, a Câmara Municipal do Natal só entrará em recesso na próxima segunda-feira (22), após a prestação de contas da secretaria de Educação.