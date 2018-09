Termoaçu começará a produzir vapor no segundo semestre de 2009

A usina Termoaçu, inaugurada em 19 de setembro pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva, deverá iniciar a produção de vapor no segundo semestre de 2009. Quando isso acontecer, a Termoelétrica passará a ser inflexível, ou seja, produzirá vapor e energia elétrica continuamente.Por enquanto, a Termoaçu é considerada flexível, dessa forma, depende da demanda de mercado para iniciar a produção de energia elétrica. “Por isso, a Termoaçu ainda não foi despachada, isso só deve acontecer quando os níveis dos reservatórios caírem ou quando começar a produção de vapor”, explica o presidente da Termoaçu Francisco Alves Queiroz.Segundo Queiroz, por enquanto, para cumprir os contratos com a Cosern e a Coelba (Companhia de Energia Elétrica da Bahia), a Termoaçu compra energia no mercado e repassa para essas companhias.Queiroz esclarece que a produção de vapor ainda não foi iniciada porque as obras para esta área ainda não foram concluídas, o que deve acontecer no primeiro semestre do próximo ano.A Termoaçu terá capacidade para geração de 600 toneladas de vapor por hora. Esse vapor será utilizado pela Petrobras para a injeção em poços de petróleo em campos de Alto de Rodrigues e municípios vizinhos, o que deverá ampliar a produção em 12 mil barris por dia.Já a capacidade de geração de energia elétrica é de 340 megawatts hora. Essa energia será prioritariamente distribuída para Cosern e Coelba, mas também poderá abastecer outras companhias.

Termoaçu

A Termoaçu é um investimento de R$ 700 milhões, sendo 72% da Petrobras e 28% do grupo Neoenergia. As obras tiveram início há sete anos, no entanto, passou por uma longa paralisação em 2002, e foram retomadas somente em 2005.