10 ª Rodada de Licitações de Blocos Exploratórios ofertará 35 blocos na Bacia Potiguar Os blocos serão distribuídos em sete municípios do Rio Grande do Norte e três no Ceará.

Nos dias 18 e 19 de dezembro será realizada a 10ª. Rodada de Licitações de Blocos Exploratórios, no Rio de Janeiro. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) ofertará 35 blocos na Bacia Potiguar, numa área total de 1.054, 58 Km2.



A maior parte dos blocos está distribuída em sete municípios do Rio Grande do Norte: Açu, Apodi, Baraúna, Felipe Guerra, Governador Dix-Sept Rosado, Mossoró e Upanema. E os demais, nos municípios cearenses de Alto Santo, Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte.



Os 35 blocos que serão licitados ficam próximos a diversos campos produtores como Acauã, Rio Mossoró, Pajeú, Upanema e Lorena. A Bacia Potiguar é considerada hoje a maior produtora de petróleo em terra do país, com cerca de 70 campos de petróleo, sendo 58 em terra. Somente em 2007 foram 686,35 milhões de barris de petróleo.



Os lances mínimos para os blocos da bacia variam de R$ 140 mil a R$ 438 mil. A região onde as áreas estão localizadas apresenta boa infra-estrutura de rodovias, oleodutos e gasodutos, portos, a Unidade de Produção de Gás Natural de Guamaré e centros urbanos importantes como Mossoró e Macau.



Na 10ª Rodada serão oferecidos aproximadamente 70 mil quilômetros quadrados em áreas para exploração e produção de petróleo e gás natural.



Além da Bacia Potiguar, os 130 blocos terrestres licitados estão divididos em outras seis bacias sedimentares: Sergipe-Alagoas, Amazonas, Paraná, Parecis, Recôncavo e São Francisco.



Dos 130 blocos que serão ofertados, 100 estão em bacias maduras, sendo 35 blocos na bacia Potiguar, 21 no Recôncavo e 44 na bacia Sergipe- Alagoas. Estas três bacias representam cerca de 10% da produção de petróleo no Brasil atualmente.



Segundo a ANP, a oferta de áreas em bacias maduras tem como objetivos incentivar a produção em terra e dar oportunidade a empresas de pequeno e médio porte de atuarem no país.



A resolução nº 10, de 3 de setembro de 2008, estabelece que é de interesse do Governo Federal realizar rodadas de licitações em áreas fora do pré-sal em bacias de novas fronteiras exploratórias, bacias maduras e campos marginais com os objetivos de promover o conhecimento das bacias sedimentares, desenvolver a pequena indústria petrolífera e fixar empresas nacionais e estrangeiras no país, dando continuidade à demanda por bens e serviços locais, à geração de empregos e à distribuição de renda.