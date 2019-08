Faturamento da indústria tem queda de 9,9% em novembro Emprego, que vinha em trajetória crescente há mais de 30 meses, registrou queda de 0,6%.

O faturamento real da indústria caiu 9,9% em novembro de 2008 na comparação com outubro. Segundo os indicadores divulgados hoje (20) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), o emprego, que vinha em trajetória crescente há mais de 30 meses, também foi afetado e registrou no mesmo mês queda de 0,6%.



Para a CNI, a intensa queda no faturamento sinaliza o acúmulo de estoques indesejados, o que sugere recuos adicionais da produção industrial nos próximos meses.



A redução da atividade industrial se deu pelo excesso de estoques dos setores de veículos automotores, metalurgia básica, máquinas e equipamentos e alimentos e bebidas.



De acordo com a CNI, a crise econômica internacional também fez com que as horas trabalhadas na indústria recuassem 1,5% em novembro na compração com outubro.



A variação negativa é a maior desde janeiro de 2003 quando teve início a série histórica dos indicadores industriais.