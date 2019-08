Governo bloqueia no exterior mais de US$ 2 bilhões envolvidos na Operação Satiagraha Esse é o maior bloqueio de recursos obtidos por meios suspeitos de ilícitos da história do país.

Mais de US$ 2 bilhões (R$ 4,5 bilhões) que estavam em contas mantidas no exterior e tinham relação com a Operação Satiagraha foram bloqueados a pedido do Ministério da Justiça. Esse é o maior bloqueio de recursos obtidos por meios suspeitos de ilícitos da história do país. Do total, cerca de U$ 500 milhões resultam de cooperação com o governo americano



De acordo com assessoria de imprensa do Ministério da Justiça, o bloqueio foi determinado por ordem judicial expedida em Cooperação Jurídica Internacional. A ação foi coordenada pela Secretaria Nacional de Justiça com a participação do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), da Justiça Federal e da Polícia Federal.



Por enquanto, o Ministério da Justiça não vai divulgar o local do bloqueio e os nomes dos titulares das contas, por causa do compromisso assumido com os países cooperantes e para não atrapalhar as investigações subseqüentes.



A Operação Satiagraha foi desencadeada pela Polícia Federal para apurar crimes de desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro, entre outros. Entre os indiciados pela PF durante a operação, está o empresário Daniel Dantas, dono do Banco Opportunity.