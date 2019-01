Exposição mostra etapas na criação de uma história em quadrinhos

Divulgação Traço do artista Gabriel Actraiser

“A gente pensou em mostrar o passo-a-passo da construção de uma página de quadrinhos. Então, o visitante vai poder ver uma página em esboço, uma finalizada, colorida, já com os diálogos, até a história pronta. Claro, vista pelo traço dos vários artistas que participam da exposição”, explica a escritora Milena Azevedo, que organiza a mostra.A exposição explora outras expressões ligadas à arte seqüencial, como a caricatura, pôsteres, as pinups e as tirinhas.Além disso, os artistas passeiam por vários estilos das histórias em quadrinhos, como os comics de super-heróis, os quadrinhos de humor e o mangá. “Teremos sempre alguém presente à exposição para explicar aos visitantes as características e diferenças de cada estilo e também as etapas na produção de uma história”, afirma Milena Azevedo.Os visitantes podem adquirir no local revistas produzidas aqui no estado, como a Maturi e a Brado Retumbante.

Oficinas

Paralelas à exposição, serão oferecidas oficinas de arte seqüencial para crianças e jovens de bairros periféricos de Natal. “As oficinas serão fechadas para esse público. A idéia veio em resposta a uma sugestão do Sebrae. Nossa intenção é trabalhar com esses jovens histórias e situações mais ligadas à realidade deles, evitando aquela história de quadrinhos sobre super-heróis”, avalia Milena.Serão quatro oficinas: de produção de história em quadrinhos, tirinhas, quadrinhos para internet e narrativa para quadrinhos, ministradas de hoje (8) ao dia 11. Ao final, os trabalhos desenvolvidos pelos alunos serão acrescentados à exposição.A Arte Seqüencial no Traço dos Artistas do RN prossegue aberta à visitação até o dia 21, das 10h às 22h. O evento tem o apoio da Garagem Hermética Quadrinhos (GHQ), da Red Bug e da Velvet Discos.