Presidente da FNF tem encontro com secretário de Estado para tratar do Estadual José Vanildo e Rubens Lemos Filho conversam sobre o apoio ao campeonato nesta quarta-feira (21)

Audiência do presidente da FNF, José Vanildo da Silva, com O secretário de Comunicação Social do Governo do Estado, Rubens Lemos Filho, ficou para esta quarta-feira (21). O assunto a ser tratado será a parceria entre a entidade e o governo, como ficou acertado na audiência que o dirigente teve com a governadora Wilma Maria de Faria.



A expectativa é muito positiva, pois a governadora, que criou a secretaria de esporte em nosso estado (que não existia), se mostrou, mais uma vez, sensível às necessidades do esporte potiguar. Depois de dar condições para paratletas, atletas, federações de esporte amador, a chefe do executivo potiguar abre as portas para o futebol.



Na reunião realizada na última quinta-feira, o presidente da FNF apresentou sete itens importantes para a sustentabilidade do Estadual, chegando a afirmar que apoiaria o campeonato.



O presidente iniciou a reunião comunicando a aprovação do nome da governadora como homenageada, sendo determinado Campeonato Estadual 2009 “Governadora Wilma Maria de Faria”.



Aprovação junto à Fundação José Augusto para a aprovação do Projeto Futebol em Tom Maior;

a inclusão e compra antecipada do vale lazer via Secretaria de Tributação; foi feita a solicitação de amparo cultural junto a TV transmissora dos jogos; e José Vanildo colocou para a governadora a importância do apoio do poder público em promover competições amadoras em todo o Estado o que seria feito em parceria com a Secretaria de Esporte, encerrando o encontro com o assunto reforma do estádio Juvenal Lamartine, sonho de José Vanildo.