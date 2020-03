Fotógrafo receberá R$ 15 mil de indenização do município de Natal Manoel de Souza Nunes caiu em um buraco e teve ruptura do baço.

O município de Natal irá pagar uma indenização de R$ 15 mil ao fotógrafo Manoel de Souza Nunes por ter sofrido um acidente ao cair num buraco em via pública. O acidente, que provocou ruptura do baço e hemorragia, ocorreu no Bairro Bom Pastor, rua Jerusalém, na Zona Norte de Natal, quando Nunes estava dirigindo uma moto a caminho do trabalho.



Apesar de o município ter recorrido da decisão, na tentativa de baixar o valor da indenização, a 3ª Câmara Cível manteve o pedido do autor, que receberá, além dos danos morais, a importância de R$ 1.112,22 por danos materiais, atualizados com juros e correção monetária.



O relator do processo, desembargador Amaury Moura, justificou a decisão alegando que o ato omissivo deve ser punido como forma de prevenir outros acidentes dessa natureza.



Os desembargadores ressaltaram que a indenização tem caráter compensatório, levando em consideração o abalo psicológico da vítima e dos seus familiares, além da conduta negligente do município: “a omissão em deixar um buraco aberto em via pública, resultou num acidente, levando o recorrido a se submeter à cirurgia, tratamento médico e a suportar dores físicas, sendo inegável o sofrimento causado pelo evento danoso”.