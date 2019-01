Mega Sena acumula e deve pagar R$ 32 mi

* Com informações da Folha Online

Mais uma vez nenhum apostador acertou as seis dezenas do sorteio da Mega Sena realizado neste sábado (6). O prêmio acumulou para cerca de R$ 32 milhões, segundo estima a Caixa Econômica Federal.Os números sorteados foram 20, 26, 34, 51, 52 e 54.O concurso anterior, de número 1.027, sorteado na noite de quarta-feira (3), também não teve acertadores.A Quina teve 66 acertadores, com prêmio de R$ 39.415,99, e a Quadra, 5.453, com prêmio de R$ 477,07.Para participar do próximo concurso, as apostas devem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) da próxima quarta. A aposta mínima custa R$ 1,75.