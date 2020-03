"Derrota não vai fazer o trabalho desmoronar", diz técnico do ABC Heriberto da Cunha destacou o fortacimento dos adversários e foca os próximos jogos para garantir vaga na final do turno.

Para o técnico do ABC, Heriberto da Cunha, a derrota no clássico diante do América não vai fazer “desmoronar” todo o trabalho que ele vem desenvolvendo à frente do plantel do ABC.



O treinador alvinegro voltou a destacar o nível do Estadual, o fortalecimento dos concorrentes. "Agora é vencer as próximas duas partidas. Aproveitar o fato de jogar em casa e continuar na briga pela vaga na final", disse o comandante ao site do clube.



A Comissão Técnica do ABC, após a partida deste domingo (15), diante do América, marcou a reapresentação do elenco alvinegro para o turno da tarde desta segunda-feira (16).



O plantel fará a revisão médica às 15h30, e a partir das 16h, iniciará os preparativos para o próximo compromisso da equipe no Campeonato Estadual, na quarta-feira (18), contra o Potyguar de Currais Novos, no Frasqueirão.