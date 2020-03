Campeonato Paulista: São Paulo e Corinthians acabou 1 a 1 O clássico da rodada, valendo o segundo lugar na classificação, terminou empatado; o "Timão" permaneceu onde estava.

No clássico da rodada de fim de semana do Campeonato Paulista, o São Paulo e o Corinthians terminaram empatados - 1 a 1.



Os gols saíram no segundo tempo: Borges abriu o marcador para o São Paulo, aos 29 minutos; André Santos empatou para o Corinthians seis minutos depois.



Com o resultado, o Corinthianas manteve o segundo lugar na classificação; o São Paulo ficou ameaçado de perder o terceiro lugar para o São Caetano - sorte do time do Morumbi que o Azulão tropeçou diante da Ponte Preta; por outro lado, a "topada" do São Caetano foi tal que perdeu o quarto lugar para a Portuguesa (que venceu o Botafogo).



A rodada encerra nesta terça (17,02) com Noroeste x Ituano.



Outros jogos



Santos 3 x 1 Guarani

Botafogo 0 x 1 Portuguesa

Marília 3 x 0 Mogi Mirim

Ponte Preta 2 x 1 São Caetano