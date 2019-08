Calamidade na Saúde: SMS determina que médicas deem expediente no Hosped Ao todo, cinco médicas terão que trabalhar no hospital pediátrico. Quem não cumprir determinação vai cometer “falta grave”.

O secretário de Saúde de Natal, Levi Higino Jales Júnior, determinou que cinco médicas dos quadros do município deem expediente na Maternidade-Escola Januário Cicco e no Hospital de Pediatria Dr. Heriberto Bezerra. A determinação foi publicada na edição desta terça-feira (20) do Diário Oficial do Município (DOM).



Pela portaria assinada por Levi Jales, as médicas Cileide Pires Camelo Bezerra Fernandes (neonatologista), Flávia de Oliveira Pereira (neonatologista), Íris Dheomar de Lima Câmara (pediatra), Simone Pires Cavalcante (neonatologista) e Vanessa Pache da Rosa Cano (pediatra) vão trabalhar no Hosped para amenizar o estado de calamidade pública decretado pela prefeita Micarla de Sousa no último dia 7.



O documento diz que cabe ao Hosped formar escala de serviço e dar exercício às médicas designadas, inclusive apurar a freqüência ao serviço.



A portaria diz que a médica que não cumprir a determinação estará cometendo “falta funcional grave”, o que “ensejará a abertura do processo administrativo disciplinar”.