João Faustino coordenará os primeiros 100 dias da administração de Micarla

Vlademir Alexandre João Faustino, que agradou a prefeita eleita Micarla de Sousa com novo modelo de gestão.

Em entrevista ao

Nominuto.com

, o ex-deputado federal admitiu que houve também uma “sondagem” da prefeita eleita para que ocupasse alguma pasta no secretariado que assume em 2009.Ele negou, no entanto, que tenha sido convidado ou mesmo se aceitaria a proposta, dizendo apenas que “vai depender mais dela” do que de sua vontade.Faustino promoveu várias reuniões com a pevista enquanto ela esteve em São Paulo e apresentou o “novo modelo de gestão” do governo Serra, o mesmo que a futura prefeita pretende aplicar em Natal assim que assumir.João Faustino já foi deputado federal, secretário estadual de Educação, candidato a governador e secretário geral do governo federal por duas vezes, quando chegava a exercer o cargo de ministro interinamente. Há dois anos mora em São Paulo, onde é subsecretário da Casa Civil.