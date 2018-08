Receita libera consulta a penúltimo lote regular do IR 2008 Para saber se foi contemplado, o contribuinte pode acessar a página do órgão na internet.

A Receita Federal libera nesta segunda-feira (10), a partir das 9h, consulta ao penúltimo lote regular de restituição do Imposto de Renda 2008. Para saber se foi contemplado, o contribuinte pode acessar a página do órgão na internet.



O lote engloba 1,9 milhão de restituições, no valor total de R$ 1,8 bilhão. O dinheiro será pago no dia 17, com correção de 7,21%.



Até o quinto lote, foram liberadas 6.584.398 restituições do Imposto de Renda, que totalizaram R$ 7 bilhões. A previsão é de que o último lote seja liberado em 15 de dezembro.



Quem não entrar nas duas próximas listas passa a ter a certeza de que caiu na “malha fina”, que retém todas as declarações com inconsistência de dados.