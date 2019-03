Heriberto da Cunha é o novo técnico do ABC Ex-treinador do Fortaleza era o primeiro nome da lista do presidente Judas Tadeu.

Depois de idas e vindas e da divulgação do ex-treinador do Náutico, Leandro Machado, como nome quase certo para o comando do ABC, o presidente Judas Tadeu anunciou na tarde de hoje (13) o nome do novo técnico do ABC. É Heriberto da Cunha, o ex-treinador do Fortaleza, e que, em 2006, levou o América para a primeira divisão do futebol brasileiro. Talvez tenha sido esse o motivo maior do empenho na contratação.



A princípio considerado um técnico muito caro para comandar o ABC no deficitário Campeonato Estadual, Heriberto quase foi descartado, já que o clube não tinha dinheiro para esse investimento. Notícias dão conta de que um patrocinador sugiu para bancar a arrojada contratação.





Ficha de Heriberto da Cunha





Nome: Heriberto Longuinho da Cunha

Nascimento: 07/04/1960

Naturalidade: Santa Rita do Sapucaí - MG

Currículo:

Como Atleta:

1979/83 - São Paulo (SP)

1984 - Portuguesa (SP)

1985 - América (SP)

1985 - Juventus (SP)

1986/88 - Cruzeiro (MG)

1989 - Santos (SP)

1990 - Atlético (PR)

1990/91 - Kashima (Japão)

1992 - Atlético (PR)

1992 - Mogi Mirim (SP)

1993 - São Caetano (SP)

Como Auxiliar Técnico:

1997 - São Paulo (SP) - Aux. de Dario Pereira

1998 - São Paulo (SP) - Aux. de Nelsinho Baptista

1999 - Atlético (MG) - Aux. de Dario Pereira

2000 - Guarani (SP) - Aux. de Dario Pereira

2001 - Corinthians (SP) - Aux. de Dario Pereira

Como Treinador:

1996 - São Paulo (SP) - Categorias de Base

2001 - Internacional (SP)

2001 - CSA (AL)

2002 - Sport (PE)

2003 - Atlético (PR)

2003 - Náutico (PE)

2003 - Portuguesa (SP)

2004/05 - Sport (PE)

2005/06 - Gama (DF)

2006 - América (RN)

2007 - Figueirense (SC)

2007 - América (SP)

2007/08 - Ceará (CE)

2008 - Fortaleza (CE)

2008 - Barueri (SP)

2008 - Fortaleza (CE)



Com informações do desportista Ricardo Couto