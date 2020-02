Vereadora será a nova presidente municipal do PDT

Elpídio Júnior Vereadora Mary Regina quer reorganizar o diretório municipal do PDT.

“Já esperava o convite para assumir a direção municipal do PDT, diante das convicções e ideologias do partido. Minha meta agora é tentar reorganizar o diretório, começando por um curso de capacitação em gestão pública para os membros”, disse a vereadora.Além da presença do deputado federal Paulo Pereira da Silva (PDT/SP), conhecido como “Paulinho da Força”, e do presidente do diretório estadual, Álvaro Dias, a vereadora confirmou que entre os convidados está os ex-prefeitos, Carlos Eduardo (PSB) e Agnelo Alves (sem partido). Ambos cotados para integrar o PDT no estado.“Seria um fortalecimento muito grande para nosso partido poder contar com Carlos Eduardo e Agnelo no PDT. Duas importantes representações políticas do Rio Grande do Norte”, respondeu a vereadora sobre o convite do deputado estadual Álvaro Dias aos ex-prefeitos de Natal e Parnamirim para se filiarem ao partido.