TCE condena ex-prefeito de Vila Flor e ex-vereador de Santana do Matos a pagarem multa

O Tribunal de Contas do Estado (TCE), condenou, na quinta-feira (13), o ex-vereador de Santana do Matos, David Azevedo de Araújo, a devolver aos cofres públicos R$ 170.327,93 por irregularidas na prestação de contas enquanto foi Presidente da Câmara do município.O TCE negou a defesa de Araújo e ainda o multou em R$ 300,00 por ter efetuado contratações de servidores públicos sem concurso.

Vila Flor

O ex-prefeito de Vila Flor, José Eristotes Neto, também foi condenado a pagar R$ 250.820,70. Ele não prestou contas dos recursos repassados por convênio pelo FUNDEF.O ex-prefeito foi ainda multado em R$ 1 mil e tem 15 dias para comprovar o recolhimento dos valores.