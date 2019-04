A receita de uma Noite Feliz As gourmets Renata e Verônica Motta prepararam uma receita especial de peru para a tradicional ceia natalina.

Natal sem ceia? Nem pensar. A ceia é o momento mais esperado e festejado do natal e representa confraternização das pessoas em torno da celebração do nascimento de Cristo. Além de ingredientes como paz, harmonia, solidariedade, um em especial não pode faltar na noite de 24 de dezembro: o peru.



As primas gourmets Renata e Verônica Motta prepararam uma ceia gostosa e bastante funcional com ingredientes especiais que dão o toque de classe às receitas, principalmente em se tratando de uma noite tão especial. Além do tradicional peru, receita que ensinamos ao lado, a Prima Escola de Gastronomia e Eventos possui outros dois pratos principais para a noite de natal - Tender ao molho de vinho e Bacalhau gratinado. Cada prato com os acompanhamentos custa 150 reais e serve 25 pessoas.



Peito de Peru Ingredientes

» 1 peito de peru fatiado

» 75ml de vinho branco seco

» 1 colher de chá de caldo de galinha

» 1 colher de sopa de mostarda

» 2 colheres de manteiga

» 1 colher de sopa de sal



Modo de preparo

Em uma bacia, misture todos os ingredientes dos temperos e envolva o peito de peru. Deixe marinar por uma hora. Em uma frigideira grande aqueça a manteiga com um fio de azeite e doure o peru. Corte em fatias e reserve.



Farofa de Abacaxi com bacon Ingredientes

» 50ml de azeite

» 50g de manteiga

» 4 dentes de alho socado

» 1 cebola picada

» ½ xícara de chá de passas

» 300g de bacon em cubinhos

» 500g de abacaxi em cubos

» 100g de azeitonas verdes em lascas

» 400g de farinha de rosca

» Sal e molho de pimenta a gosto

» 100g de castanha de caju picada

» Salsinha picada



Modo de preparo

Aqueça o azeite e a manteiga, doure o alho e a cebola. Junte as passas e refogue. Junte o bacon. Acrescente o abacaxi e os demais ingredientes. Envolva até obter uma farofa úmida. Tempere a gosto. Salpique a salsinha e sirva com o peito de peru.



Sopa Creme de Morango com Nozes Ingredientes

» 400g de morangos

» 1 xícara de chá de vinho branco seco

» 200g de sorvete de creme

» 2 colheres de sopa de suco de limão

» 2 colheres de sopa de açúcar

» 100g de nozes picadas

» Folhas de hortelã para decorar



Modo de preparo

Bata no liquidificador os morangos com o vinho, o suco do limão e o açúcar. Desligue. Junte o sorvete e bata rapidamente. Coloque em uma taça, junte as nozes e leve para gelar. Sirva bem gelada, porém sem congelar. Decore com folhas de hortelã.



Serviço

Prima - Escola de gastronomia e eventos

Av. Afonso Pena, 905 - Tirol - Fone: 3201-9797

Funcionamento: para eventos fechados a partir de 20 pessoas.

Realiza cursos uma vez por mês, sempre com temas distintos e às sextas-feiras abre para o almoço (self-service), do meio-dia às 16h.