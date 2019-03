AL só votará projetos do Governo na próxima semana

Júlio Pinheiro Márcia Maia diz que votação do empréstimo junto ao BB é prioridade.

“Definimos que o empréstimo para a aplicação dos recursos em obras estruturantes, como a recuperação da malha viária e a construção da Via Metropolitana, além do acesso ao aeroporto de São Gonçalo, são prioridades”, disse a deputada Márcia Maia (PSB).O deputado Getúlio Rego (DEM), que foi contra a votação do empréstimo junto ao Banco do Brasil na semana passada, solicitou informações e detalhamento sobre a forma como estes recursos poderão ser utilizados. O líder do Governo na AL, deputado Antônio Jácome (PMN), já fez o pedido do detalhamento e aguarda a resposta ainda nesta quinta-feira.Além do projeto que trata sobre o empréstimo de, agora, R$ 200 milhões junto ao Banco do Brasil (anteriormente o valor era de R$ 300 milhões), os deputados também votam projeto que, entre outras coisas, altera o nome do Idema e a autorização para a contratação de operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal. Contudo, ainda haverá um debate prévio entre os parlamentares.Na segunda-feira (22), a CCJ da Assembléia volta a se reunir, desta vez com a presença de membros das comissões de Finanças e Fiscalização e de Desenvolvimento Econômico. A intenção é a confecção de um relatório único para a apreciação do plenário.