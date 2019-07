Diário Oficial traz equipe da Funcarte

Elpídio Júnior "Fui escolhido por ser um técnico na área de cultura".

“Nas últimas semanas, eu tinha ficado tratando desse assunto, ainda faltam alguns trâmites, mas até essa semana já deve estar todo mundo cuidando de seus setores. Então acredito que possamos passara a trabalhar realmente com cultura e que eu esteja delegando e cobrando à minha equipe”, acredita Revoredo.“Mesmo assim, consegui reunir pessoas experientes que, apesar de estarem arrumando a casa, conseguiram mostrar trabalho e já garantimos, por exemplo, o apoio à festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Além disso, também devemos adiantar algumas novidades para o carnaval deste ano já na tarde de amanhã”, afirma.César Revoredo aproveitou para comentar os critérios utilizados na escolha dos nomes. “Eu não tenho um cargo político. Não tenho experiência política alguma. Fui escolhido por ser um técnico na área de cultura. Então, os critérios que utilizei para formar essa equipe. Eu me orgulho de ter aqui, nessa equipe, três ou quatro nomes que são alguns dos maiores conhecedores sobre leis de incentivo à cultura disponíveis na cidade”, diz.“Essas pessoas, por terem esse perfil de gestão cultural, devem agir com mais facilidade”, completa.Alguns nomes já eram conhecidos da classe artística, como o do produtor Josenilton Tavares, nomeado chefe do Departamento de Atividades Culturais. Tavares coordenou, na gestão anterior, o Centro Municipal de Artes Integradas, que funciona no Centro Cultural Francisco de Chagas Bezerra de Araújo, na Zona Norte. “Josenilton está no cerne da montagem de meu projeto de gestão. Foi a pessoa que me ajudou a formulá-lo”, afirma Revoredo.Marcos Evangelista Casado dos Santos foi nomeado para chefiar o Departamento de Execução de Projetos, Eventos e Atividades Especiais. “Casado é um nome que tem experiência prática, começou no teatro com Jesiel Figueiredo. Ele conhece a estrutura de um evento por dentro”, descreve.

Conflito ético

A reportagem do

Nominuto

questionou o presidente da Funcarte se não haveria um conflito ético com a nomeação de Casado para a direção de eventos, uma vez que ele mantém uma empresa que presta serviços de iluminação, sendo inclusive referência na área aqui no Rio Grande do Norte.“Castelo não está mais ligado à empresa, que inclusive está no nome de um irmão dele. Eu, quando assumi a Capitania, me desincompatibilizei da minha galeria, e obviamente não ia admitir que algo desse tipo acontecesse na minha gestão. Garanto que a moralidade e a legalidade vão nortear todas as ações da Capitania. Não vou admitir que haja favorecimento não só dele, mas de qualquer outro nome que trabalhe comigo para as ações que realizaremos. Tudo que fizermos vai ser dentro do que diz a lei”, garantiu.Revoredo apostou em dois nomes relativamente jovens para a área de museologia da Funcarte. Francimário Vito dos Santos foi nomeado para o Departamento de Patrimônio Cultural dos Bens Moveis e Imóveis. “É importante que nossa gestão também sirva de laboratório para novos nomes. Francimário é uma aposta nossa, um especialista em patrimônio imaterial que pode acrescentar bastante ao setor. Além disso, nos últimos anos,como jornalista, me especializei na área de arquitetura e adquiri bastante conhecimento, posso complementar as ações nesse setor”, acredita.O outro nome é Leonardo Dias Oliveira, para a direção do Memorial Natal. “É um arquiteto, que já trabalhou com Renato Peres. O Memorial é uma obra delicada, pois os projetos de Oscar Niemeyer já nascem com a sugestão de tombamento. Então, precisava de alguém com um conhecimento da história da arquitetura. Além disso, o prédio aposta em novas mídias e ponderei bastante para chegar a uma escolha. Tanto que foi o último nome convidado”, afirma.Além deles, foram nomeados Jane Heyre da Silva, para chefiar a Unidade Setorial Administrativo-Financeira. Jane Heyre já trabalhou na ONG Terramar e presta consultoria nas áreas jurídica e administrativa para instituições que trabalham com contas públicas.Scilla Gabel da Silva responde pela Secretaria Executiva do Programa da Lei Municipal de Incentivo à Cultura Djalma Maranhão. Tem larga experiência com gestão de projetos culturais.O jornalista Dionisio Outeda continua a responder pelo Serviço de Comunicação Social. O técnico José Áglio Melo chefia o Setor de Informatização.A advogada Camilla Cascudo Barreto Maurício assume a Assessoria Jurídica da Funcarte. Cristina Maria Moura de Medeiros vai para o Centro Cultural Jesiel Figueiredo. Cristina é ligada aos movimentos populares e participa da direção do bloco carnavalesco Baiacu na Vara.Ilana Felix de Oliveira vai chefiar a Assessoria Técnica. Marcos da Silva Martins assume o Núcleo de Artes Cênicas. “Fizemos uma reunião com a República das Artes e com o movimento Redemoinho que nos colocaram dois nomes para as artes plásticas. Optamos por Marcos, mas tivemos essa postura democrática”, explica Revoredo.Lenilton Teixeira dos Santos será o Diretor da Escola Teatro. O fotógrafo Henrique José Sousa estará à frente do Núcleo de Qualificação. Odinelha Silva Targino Bezerra será a diretora do Centro de Museu de Cultura Popular Djalma Maranhão.A pesquisadora Sânzia Pinheiro Barbosa responderá pelo Núcleo de Artes Plásticas. Anísia Maria Marques chefia agora o Núcleo de Dança.E a atriz e dramaturga Cláudia Magalhães de Oliveira vai comandar a Biblioteca Esmeraldo Siqueira. “Este cargo, além da documentação e da bilioteca, vai desenvolver as ações ligadas à literatura”, completa.