Iberê diz que se considera candidato natural do grupo da governadora Wilma de Faria

Vlademir Alexandre Iberê Ferreira: "eu me considero o candidato natural ao governo".

Além de Iberê, disputam a indicação da governadora para as próximas eleições os deputados Robinson Faria (PMN), que já admitiu ser pré-candidato, João Maia (PR) e o atual prefeito de Natal Carlos Eduardo (PSB).A governadora, por enquanto, não expõe preferências. A líder do PSB disse que a escolha deve ser feita cedo para que o nome do seu candidato seja trabalhado bem antes do pleito – o que não ocorreu nas eleições municipais.Antecipado, o vice-governador diz que vai trabalhar o seu nome com muitas andanças pelo estado, “participando de eventos e dando visibilidade as obras e ações desenvolvidas pela minha secretaria”, (Iberê Ferreira também é secretário estadual de Recursos Hídricos).