CMN discute obras de drenagem na Zona Sul de Natal Moradores de Pirangi e Jiqui estão preocupados com destino das águas de Capim Macio e Cidade Jardim.

Na manhã desta quarta-feira (5), a Câmara Municipal do Natal promoveu uma audiência pública para que as obras de drenagem e pavimentação em Capim Macio, Cidade Jardim e Neópolis fossem discutidas com autoridades do município, moradores e vereadores de Natal. O vereador Luís Carlos (PMDB), propositor da audiência, diz que moradores de Pirangi e Jiqui estão preocupados com o destino das águas.



Com os recentes problemas de inundações nas localidades, as pessoas que residem no local acreditam que o desvio das águas de Cidade Jardim e Capim Macio para as lagoas de captação da região irão contribuir ainda mais para os alagamentos nos outros bairros.



“Temos que parabenizar e admitir que as obras de drenagem na cidade são importantes, mas não podemos simplesmente retirar o problema de um bairro e levá-lo para outro”, argumentou Luís Carlos.



No entendimento do parlamentar, a Semov e a Caern deveriam deslocar as águas das chuvas em Cidade Jardim e Capim Macio para a lagoa do Jiqui, que abastece parte de Natal e algumas cidades do interior. “Ela é uma lagoa que precisa de mais água, e as lagoas de captação já estão subdimensionadas”, explicou.



Também participando da reunião, membros da Caern fizeram uma explanação sobre a estrutura da bacia de Capim Macio e do grande alcance das obras de drenagem no local, que atenderão a 70 mil pessoas, aproximadamente. Porém, com relação ao destino das águas, os técnicos informaram que a maior possibilidade é a utilização do emissário submarino, que ainda deverá ser construído.



O engenheiro Francisco Pereira Júnior, técnico da Semov, informou que a intenção da Prefeitura é construir uma adutora que leve a água de Neópolis até a grande lagoa do Jiqui e Nova Parnamirim, mas em um projeto que ainda deverá ser licitado. No entanto, o técnico afirma que a drenagem em Neópolis será finalizada ainda neste ano e amenizará o problema no bairro.



"O que nós queríamos é que esse projeto de levar as águas para outras lagoas, que não as de Neópolis e Pirangi, fosse executado o mais rápido possível, porque essas lagoas já não suportam a quantidade de água no período de chuvas", lamentou Luís Carlos.